POL-OE: Autofahrer in Ostentrop alkoholisiert

Olpe (ots) - Am Sonntagabend (08.Juni) kam es gegen 21:50 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einer Gaststätte an der "Westfälischen Straße" in Olpe. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 23 und 40 Jahre beteiligt. Ermittlungen ergaben, dass Familienangehörige offenbar die vorangegangenen Streitigkeiten zweier Grundschüler klären wollten. Dabei eskallierte die Situation und ...

