Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeldkreis (ots)

Am Freitag dem 04.10.2024 gegen 20:00 Uhr entzündeten bisher unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Edekamarktes in der Weststraße in Breitenworbis einen großen Stapel Werbeprospekte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rechtzeitig gelöscht werden, so dass kein weiterer Schaden entstand.

Etwa 15000,-EUR Schaden entstand am Freitg dem 04.10.2024 gegen 22:30 Uhr bei einem Brand im Mitteldorf in Birkenfelde. Dort brannte, aus bisher unbekannter Ursache ein Jurtenzelt der Christlichen Pfadfinderschaft komplett ab. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Jurte bereits vollständig abgebrannt.

