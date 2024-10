LPI-NDH: Verkehrsstraftat

Gorsleben (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer sein Auto an einem Bahnübergang in die Leitplanke lenkte. Gegenüber den Beamten gab der 33-Jährige an, er sei zwischen Oldisleben und Gorsleben einem Reh ausgewichen und in der weiteren Folge gegen die Schutzplanke geprallt. Bei der Unfallaufnahme ...

mehr