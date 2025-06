Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Autos von Tätern durchsucht

Kreis Olpe (ots)

Erneut haben in den letzten Tagen unbekannte Täter im Kreisgebiet augenscheinlich unverschlossene PKW ins Visier genommen.

In Kirchhundem drangen Täter zwischen Mittwoch und Freitag (04.-06.Juni) in drei Fahrzeuge an dem "Flaper Schulweg" ein. Die Autos wurden durchsucht, jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet.

In Finnentrop waren Täter insgesamt an neun Fahrzeugen am Werk. Vier Autos durchsuchten sie zwischen Freitag und Sonntag (06.-08.Juni) an der Straße "Unter dem Eintken" in Fretter. Auch hier wurde nach ersten Ermittlungen nichts entwendet.

In Rönkhausen wurden zwischen Samstag und Montag (07.-09. Juni) drei Fahrzeuge an den Straßen "Am Eisenberg", "Friedhofstraße" und "Am Rennert" geöffnet und durchsucht. Dabei konnte später lediglich das Fehlen einer geringen Menge Münzgeld festgestellt werden. Zweimal schlugen die Täter im gleichen Zeitraum in der Straße "Hochschlade" zu. In einem Fall nahmen sie auch einen PKW in Betrieb - der Fahrzeugschlüssel befand sich im Fahrzeug. Das Auto konnte jedoch nur wenige Straßen weiter wieder aufgefunden werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell