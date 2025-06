Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendliche Einbrecher über Freisprechanlage vertrieben

Attendorn (ots)

Am Freitag (07.Juni) wurden zwei Jugendliche während eines Einbruchsversuchs an der "Ihnestraße" in Papiermühle erwischt. Eine Nachbarin hatte gegen 18:30 Uhr über ihr eigenes Überwachungssystem beobachtet, wie die Beiden mit einer Karte (Bankkarte oder ähnliches) an der benachbarten Haustür manipulierten. Als sie die Täter über die Freisprechanlage ansprach, ergriffen die Jugendlichen die Flucht in Richtung Listerscheid. Eine genaue Beschreibung der beiden Täter liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr.02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell