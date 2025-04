POL-PDTR: Versuchter Einbruchdiebstahl in einen Getränkeanhänger

Morbach und Rhaunen (ots) - In der Nacht vom 31.03.2025 auf den 01.04.2025 kam es in Morbach und und Rhaunen jeweils zu einem Einbruch in eine Metzgerei. In beiden Fällen dürfte die gleiche Täterschaft am Werk gewesen sein. In Morbach wurde eine Metzgerei in der Straße "Unterer Markt" heimgesucht. Hier wurden von den Tätern mehrere Türen aufgehebelt. Es wurde Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich entwendet. ...

