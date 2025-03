POL-NOM: Unfall durch Hundevorfall ausgelöst

Northeim (ots) - Northeim, Nelkenstraße, Donnerstag, 27.03.2025, 17.00 - 18.45 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag im Zeitraum von ca. 17.00 - 18.45 Uhr kam es in der Northeimer Nelkenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Nelkenstraße und beschädigte dabei einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Audi am hinteren Radkasten. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeuginnen und ...

mehr