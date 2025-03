Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Auschnippe/Eschershäuser Straße, Donnerstag, der 27.03.2025, 17:45 Uhr. Eine 64- jährige PKW Fahrerin aus Derental befuhr die Eschershäuser Straße und beabsichtigte, in die Auschnippe abzubiegen. Dadurch musste sie verkehrsbedingt halten. Das übersah ein 31- jähriger PKW Fahrer aus Uslar und fuhr auf den PKW der 64- jährigen auf. Verletzt wurde dabei niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2700 Euro.

