Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autoscheibe eingeschlagen, Werkzeug entwendet

Wenden (ots)

Zwischen dem späten Nachmittag des 11. und dem frühen Morgen des 12. Juni brachen unbekannte Täter in ein Auto auf einem Firmengelände in der Straße "Am Daßenborn" ein. Sie zerbrachen eine Scheibe und verschafften sich so Zugriff auf diverse Elektrowerkzeuge im Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

