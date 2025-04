Polizei Hamburg

POL-HH: 250424-2. Verkehrshinweis anlässlich des Haspa Marathon Hamburg 2025 und mehrerer Versammlungen im Innenstadtbereich am kommenden Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: 26.04.2025, ab circa 08:00 Uhr, bis 27.04.2025, circa 16:30 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Sonntag findet der Haspa Marathon Hamburg mit insgesamt rund 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Es sind erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten.

Die Polizei empfiehlt, die Veranstaltung über die Autobahnen oder nördlich über den Ring 3 weiträumig zu umfahren. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen. Der öffentliche Busverkehr wird entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt nutzbar sein.

Bereits am Samstag kommt es aufgrund der Läufe der Veranstaltung "Das Zehntel", an denen etwa 12.000 Kinder und Jugendliche teilnehmen, im Bereich rund um die Messehallen zu Straßensperrungen.

Die Polizei richtet am Wochenende unter der Telefonnummer 040 4286-56565 ein Verkehrsinformationstelefon ein, welches an beiden Tagen jeweils in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr erreichbar ist.

Weitere Informationen unter anderem zur Streckenführung, den Sperrzeiten, Kontaktadressen sowie eine interaktive Verkehrskarte gibt es unter: www.haspa-marathon-hamburg.de/ und www.daszehntel.de/.

Darüber hinaus sind für Samstag mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich angemeldet.

Eine Privatperson ruft für den Zeitraum zwischen 13:00 und 17:00 Uhr zu einem Aufzug mit dem Tenor "Gemeinsam für Deutschland!" auf und erwartet hierzu 1.000 Teilnehmende. Der Aufzug soll auf der Route Heidi-Kabel-Platz - Kirchenallee - Ernst-Merck-Straße - Glockengießerwall - Ballindamm verlaufen und an der Ecke Jungfernstieg enden.

Das Hamburger Bündnis gegen Rechts hat zwei Versammlungen angemeldet. Zu der stationären Versammlung mit dem Tenor "Gegen rechte Verschwörungsmythen!" an der Ecke Jungfernstieg/Reesendamm erwartet die Organisation ab 13:30 Uhr 150 Teilnehmende. Zu dem Aufzug mit demselben Tenor, der gegen 13:30 Uhr am Dammtordamm beginnt, über den Gänsemarkt und die Caffamacherreihe verläuft und im Bereich der Stadthausbrücke enden soll, erwarten die Veranstaltenden etwa 1.000 Teilnehmende.

Die Polizei wird die Versammlungen mit Einsatzkräften begleiten, geht momentan aber von weitestgehend störungsfreien Verläufen dieser aus.

