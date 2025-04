Polizei Hamburg

POL-HH: 250423-2. Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Billstedt

Hamburg

Tatzeit: 12.04.2025, 20:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg/Schiffbeker Höhe

Die Polizei Hamburg fahndet mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach einem bislang unbekannten Mann. Er ist verdächtig, vorletzten Samstag in Billstedt zwei Menschen mit einem Messer verletzt zu haben (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6012708).

Die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts 163 (LKA 163) haben bislang nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat die zuständige Ermittlungsrichterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera angeordnet.

Hinweise zu der abgebildeten Person bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle. Sollten Sie den Mann auf der Straße erkennen, sprechen Sie ihn nicht an, sondern verständigen den Notruf 110!

