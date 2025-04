Polizei Hamburg

POL-HH: 250422-3. Zeugenaufruf nach ausländerfeindlich motivierter Körperverletzung Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.04.2025, 21:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Horn, Rennbahnstraße (Schienenersatzverkehr U2)

Am Samstagabend hat ein unbekannter Mann einen 19-Jährigen in einem Bus im Stadtteil Horn mutmaßlich ausländerfeindlich motiviert angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen telefonierte der 19-Jährige im Bus des Schienenersatzverkehrs der U2 mit seinem Mobiltelefon, als er unvermittelt von dem unbekannten Fahrgast mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde, da dieser sich offenbar durch das Telefongespräch in fremder Sprache gestört fühlte.

Nachdem beide Beteiligten den Bus an der Haltestelle am U-Bahnhof "Horner Rennbahn" verlassen hatten, entfernte sich der Angreifer in unbekannte Richtung.

Der verletzte 19-Jährige wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und in ein Krankenhaus transportiert.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- circa 50 Jahre alt

- circa 185 cm groß

- gebräunte Haut

- kurze Haare, am Hinterkopf grau meliert

- sprach akzentfreies Deutsch

- Brillenträger

- bekleidet mit einer braunen Lederjacke

Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 7).

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell