POL-HH: 250422-1. Zeugenaufruf nach Hasskriminalität in Hamburg-Neustadt

Tatzeit: 21.04.2025, 20:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Neustadt, Jungfernstieg

Gestern Abend haben fünf bisher Unbekannte am Jungfernstieg eine Frau queerfeindlich motiviert beleidigt und angegriffen. Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des für Hasskriminalität zuständigen Landeskriminalamtes (LKA 73) wurde die 20-jährige Frau am Alsteranleger von einer Gruppe junger Männer in mutmaßlich transphober Absicht beleidigt und im weiteren Verlauf mit Getränkedosen beworfen. Die Frau wurde hierbei nicht getroffen und die Täter flüchteten anschließend in Richtung Ballindamm.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen.

Alle fünf Gesuchten wurden als männlich, circa 19 bis 20 Jahre alt, mit "nordafrikanischem" Erscheinungsbild beschrieben. Einer der Täter soll ein weißes T-Shirt mit roten Applikationen (Vierecke) getragen haben.

Die Ermittlungen werden vom LKA 73 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

