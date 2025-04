Polizei Hamburg

POL-HH: 250419-1. Tötungsdelikt im Hamburger Stadtpark - Ergänzungsmeldung und erneuter Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Auffindezeit: 17.04.2025, circa 17:20 Uhr Ort: Hamburg-Winterhude, Otto-Wels-Straße, Stadtpark

Nachdem Passanten am Donnerstagnachmittag den Leichnam eines 18-Jährigen im Hamburger Stadtpark gefunden hatten, befindet sich der gestern festgenommene gleichaltrige Tatverdächtige mittlerweile in Untersuchungshaft. Darüber hinaus ermitteln die Strafverfolgungsbehörden gegen einen weiteren an der Tat Beteiligten.

Für den Hintergrund wird auf unsere Ursprungsmeldung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6016044, verwiesen.

Der bereits gestern Nachmittag vorläufig festgenommene 18-jährige Tatverdächtige wurde heute einem Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erließ.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise auf die Tatbeteiligung eines weiteren Bekannten des Geschädigten. Den ebenfalls 18 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen nahmen Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) mit der Unterstützung von Einsatzkräften des Polizeikommissariats 35 heute Vormittag in Hamburg-Volksdorf vorläufig fest und führten ihn dem Untersuchungsgefängnis zu. Er wird morgen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei erneut Zeuginnen und Zeugen, die in dem Zeitraum vom späten Mittwochabend (16.04.2025) bis zum frühen Donnerstagmorgen (17.04.2025) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Stadtparks sowie an der U-Bahnstation Borgweg gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

