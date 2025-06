BPOLI C: Albaner am Grenzübergang in Reitzenhain zurückgewiesen

Chemnitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz wurden im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am 22. Juni 2025 um 00:45 Uhr durch Passanten auf eine verletzte Person neben dem Treppenabgang Bahnhofstraße/Georgstraße am Chemnitzer Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. Am Tatort angekommen, konnte eine Person mit einer Platzwunde an der Stirn und einer stark blutenden Nase angetroffen wer-den. Bei dem ...

