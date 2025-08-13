POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt gegen Geländer am Eingang der AWO und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (09./12.08.2025)
Stockach (ots)
Im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagvormittag hat ein Unbekannter vor einem Ladengeschäft in der Radolfzeller Straße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte touchierte mit seinem Fahrzeug das Geländer am Treppenaufgang zur AWO, wobei er gelbe Lackantragungen hinterließ. Anschließend flüchtete er von der Örtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.
Das Polizeirevier Stockach bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Tel. 07771 9391-0.
