POL-KN: (Güttingen, Radolfzell, Lkr. Konstanz) Senior auf dem Parkplatz eines Discounters bestohlen (11.08.2025)

Güttingen (ots)

Weil er etwas Gutes tun wollte, ist ein Senior am Montagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Badener Straße bestohlen worden. Gegen 18.30 Uhr verließ der 81-Jährige das Geschäft und wollte nach Versorgen seiner Einkäufe einem davorstehenden Unbekannten mit einer Spendentafel etwas Geld geben. Nachdem er "nur" einen 5-Euro Schein hatte, übergab er weitere fünf Euro in Münzen. Als der angebliche Spendensammler daraufhin entgegnete kein Münzgeld zu nehmen, öffnete der Senior erneut das Scheinfach in seinem Portemonnaie, in dem sich noch etwa 400 Euro befanden. Ehe er sich versah, griff der Unbekannte nach dem Geld und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Auto mit rumänischem Kennzeichen.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

