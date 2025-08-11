Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Tretboot kentert auf dem Phoenix-See - Passant rettet vier Personen

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund mit einem Großaufgebot zum Phoenix-See alarmiert. Grund der Alarmierung war ein gemeldeter Wasserunfall: Ein Tretboot mit vier Personen an Bord war aus bisher ungeklärter Ursache mittig auf dem See gekentert.

Wegen der ersten Notrufmeldungen, die auf eine akute Gefahr für mehrere Personen im Wasser hindeuteten, rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Spezialeinheiten zur Wasserrettung aus. Ein am See stationiertes Rettungsboot stand bereit, musste jedoch letztlich nicht eingesetzt werden.

Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einheiten stellte sich heraus, dass keine akute Lebensgefahr für die gekenterten Personen mehr bestand. Ein aufmerksamer und äußerst couragierter Passant hatte die dramatische Situation frühzeitig erkannt. Ohne zu zögern schwamm er zu dem gekenterten Tretboot und konnte alle vier Personen aus dem Wasser retten. Anschließend brachte er sie mit dem gleichen, gekenterten Tretboot sicher ans Ufer - noch bevor die Einsatzkräfte tätig werden mussten.

Die betroffenen Personen - alle unverletzt - wurden vor Ort zunächst durch den Rettungsdienst untersucht. Zur weiteren medizinischen Abklärung und aus reiner Vorsicht wurden sie im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell