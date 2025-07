Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Scheunenbrand in Dortmund-Scharnhorst - Brandbekämpfung dauert derzeit noch an

Dortmund (ots)

Gegen 19:45 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund am Donnerstagabend in den Ortsteil Scharnhorst in die Straße Karmsche Heide gerufen. Dort wurde eine Rauchentwicklung auf einem leerstehenden Gehöft gemeldet. Durch die Erkundung der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass im Bereich einer alten Scheune es zu einem Brand von mehreren Rundballen gekommen ist. Eine weitere Erkundung nach Personen auf dem Hof verlief negativ. Somit konnten sich die Einsatzkräfte voll und ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Da es sich um ein sehr altes Gebäude handelt, zog der heiße Brandrauch auch bereits in das Dachgeschoss des Gebäudes. Dieses wurde von außen durch einen Trupp unter Atemschutz von der Drehleiter aus kontrolliert und auch die Dachpfannen entfernt. Neben den zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst, ist auch der Löschzug 26 aus Lanstrop der Freiwilligen Feuerwehr mit alarmiert worden. Die Löschzüge aus Mengede und Nette wurden nachträglich hinzugezogen, um die schlechte Löschwasserversorgung zu verbessern. Ebenfalls wird eine Drohne durch den Fernmeldezug eingesetzt, um mit der darin befindlichen Wärmebildkamera eine Übersicht über die Ausbreitung zu erhalten. Die Rundballen werden mit einem Teleskoplader der Feuerwache 1 aus dem Gebäude herausgeholt und draußen von Trupps abgelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die nach Osten zog, wurde eine Warnmeldung über die Warn-Apps an das angrenzende Wohngebiet herausgegeben. Insgesamt ist die Feuerwehr derzeit mit circa 60 Einsatzkräften vor Ort und wird im Laufe des Einsatzes das Personal auch noch austauschen. Wann die Einsatzmaßnahmen endgültig abgeschlossen werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Hauptaufgabe ist es nun, die restlichen Gebäudeteile vor einer Ausbreitung des Feuers zu bewahren.

