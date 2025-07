FW-DO: Brennender Lkw-Auflieger auf der A2

Dortmund (ots) - Um kurz nach 05.00 Uhr ging am Mittwochmorgen in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus Dortmund Hostedde ein. Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung mit Flammenschein aus einer Kleingartenanlage an der Hostedder Straße. Auf der Anfahrt der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Als die Einheiten der Feuerwache 3 und 6 eintrafen, bestätigte sich diese Meldung als ...

