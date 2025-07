Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Zwei Gartenlauben brennen komplett nieder

Dortmund (ots)

Um kurz nach 05.00 Uhr ging am Mittwochmorgen in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus Dortmund Hostedde ein. Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung mit Flammenschein aus einer Kleingartenanlage an der Hostedder Straße.

Auf der Anfahrt der Feuerwehr war bereits eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Als die Einheiten der Feuerwache 3 und 6 eintrafen, bestätigte sich diese Meldung als ein ausgedehnter Brand zweier nebeneinander liegender Gartenlauben. Umgehend leiteten vier Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung von zwei Seiten des Grundstücks ein.

Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte verhindert werden. Die Gartenlauben konnten durch die Feuerwehr allerdings nicht gerettet werden.

Der Brand wurde schließlich schnell gelöscht. Verletzte Personen gab es keine.

Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln), Feuerwache 6 (Scharnhorst) und Kräfte des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell