Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Drei Einsätze für die Feuerwehr

Schermbeck (ots)

Seit dem gestrigen Tag wurde die Feuerwehr Schermbeck drei Mal alarmiert.

Am gestrigen Dienstag gegen 13:45 Uhr wurden der Löschzug Altschermbeck sowie die Drehleiter des Löschzuges Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" in die Straße Im Trog alarmiert.

Vor Ort forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an, um Zugang zu einer verschlossenen Wohnung zu erhalten, in der sich eine hilfebedürftige Person befand. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnung und ermöglichten so den Zugang für den Rettungsdienst. Die betroffene Person wurde anschließend mithilfe der Drehleiter aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz endete um 14:49 Uhr.

Der nächste Einsatz folgte am selben Tag um 18:19 Uhr.

Der Löschzug Altschermbeck sowie der Löschzug Schermbeck wurden mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" in den Ulmenweg alarmiert.

Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport einer Person aus dem ersten Obergeschoss. Die betroffene Person wurde mithilfe der Drehleiter aus dem Gebäude verbracht und im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz konnte gegen 19:00 Uhr beendet werden.

Heute wurde dann gegen 19:21 Uhr der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Tragehilfe" zur Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport einer Person aus einem Gebäude. Die betroffene Person wurde mithilfe eines Tragetuchs durch das Treppenhaus aus dem Gebäude gebracht und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Der Einsatz endete gegen 19:41 Uhr.

