Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vier Gartenlauben stehem in Flammen

Dortmund (ots)

Am Donnerstag kam es nachmittags im Dortmunder Stadtteil Kirchlinde zu einem Gartenlaubenbrand, bei dem insgesamt vier Lauben in Brand gerieten. Die Rauchsäule war bereits auf der Anfahrt deutlich sichtbar.

Gegen 16:15 Uhr Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund in die Fühlestraße alarmiert. Bereits vier Minuten nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte am Brandort nahe der Stadtgrenze zu Castrop-Rauxel ein. Beim Eintreffen stand eine Gartenlaube in Vollbrand, das Feuer hatte bereits auf drei weitere benachbarte Lauben sowie mehrere Hecken übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert, und größerer Schaden abgewehrt werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwachen 5 (Marten) und 9 (Mengede) sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 22 Einsatzkräften. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Stadtgrenze wurde auch die Feuerwehr Castrop-Rauxel parallel alarmiert. Die Kräfte aus Castrop-Rauxel unterstützten die Löschmaßnahmen.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

