Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angerempelt und Geld entwendet

Lorch (ots)

Zu einem Diebstahl durch bislang unbekannte Täter ist es am Montagabend (21.04.2025) am Bahnhof in Lorch gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 58 Jahre alter Reisender gegen 19:30 Uhr in der Unterführung, als er von einem der mutmaßlichen Täter von vorne angerempelt worden sein soll. Anschließend soll sich der zweite Unbekannte von hinten genähert und aus seiner Geldbörse Bargeld entwendet haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gab der Tatverdächtige das Portemonnaie wieder zurück. Beide unbekannten Männer flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Der 58-jährige deutsche Staatsangehörige beschreibt die beiden Täter wie folgt: Beim ersten Tatverdächtigen soll es sich um einen 170cm großen Mann mit Vollbart und dunklem Teint gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er wohl eine Sonnenbrille. Der zweite Unbekannte wird zwischen 20 und 25 Jahre alt, mit dunklen Haaren beschrieben. Er soll mit einer blau-weißen Jacke sowie einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Einer davon ist das geschickte Anrempeln von Personen. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell