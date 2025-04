BPOLI S: Reisender im Zug bestohlen

Esslingen / Bad Cannstatt (ots) - Bereits am 22.02.2025 kam es in einem Regionalzug auf der Fahrt von Esslingen nach Bad Cannstatt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wurde eine unbeteiligte 66-Jährige verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Bundespolizei nun Zeugen. Am Samstag, dem 22.02.2025 kam es gegen 14:45 Uhr in einem ...

