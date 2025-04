BPOLI S: 27-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart / Vaihingen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (21.04.2025) wurde ein 18-Jähriger am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen von einem Zug erfasst und hierbei schwer verletzt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich der deutsche Staatsangehörige gegen 00:05 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Besuch des Cannstatter Frühlingsfestes. Am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen soll der 18-Jährige, zusammen mit zwei Begleitern die Gleise überquert haben, um von ...

