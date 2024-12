Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Geld gestohlen

Ennepetal (ots)

In ein Einfamilienhaus im Kiefernweg wurde am 06.12.2024 in der Zeit zwischen 12:40 Uhr und 21:40 Uhr eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden.

