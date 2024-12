Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg-Verwechslung zwischen Gas und Bremse führt zu Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Gevelsberg

Gevelsberg (ots)

Am 06.12.2024 gegen 17.30 Uhr befuhr eine 22-jährige aus Remscheid mit ihrem BMW die Hagener Straße in Gevelsberg in FR Hagen als plötzlich von links ein 43-jähriger Wittener mit seinem Audi die Fahrbahn querte und es zu einem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam und den PKW der 22-jährigen gegen einen Verteilerkasten schob. Die 22-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher gab an, Gas und Bremse miteinander vertauscht zu haben.

