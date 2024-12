POL-EN: Schwelm: Pkw kollidiert mit Papiercontainern- Fahrer leicht verletzt

Hattingen (ots) - In eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Humboldtstraße wurde am 04.12.2024 in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 19:00 Uhr eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer ...

