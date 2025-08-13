Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Auto streift drei geparkte Wagen - Fahrer im Krankenhaus (12.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein 87-jähriger Autofahrer in der Finkenstraße drei geparkte Autos gestreift und einen Gesamtschaden von knapp über 5.000 Euro verursacht.

Der Mann war mit einer Mercedes C-Klasse in Fahrtrichtung Neuhauser Straße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts geriet und nacheinander einen VW Polo, einen Kia Ceed sowie einen Mini Cooper beschädigte.

Zeugen gaben an, dass der Fahrer während der Fahrt einen abwesenden Eindruck gemacht habe, weshalb er zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus kam.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell