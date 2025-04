POL-BN: Zwei Demonstrationen am 01. Mai in Bonn

Bad Honnef (ots) - Unbekannte brachen am Freitag (25.04.2025) zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Reichenberger Straße in Bad Honnef ein. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf das Grundstück und brachen eine Terrassentüre auf. Im Haus wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter ...

