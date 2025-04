POL-BN: Einladung zum Foto- und Pressetermin am 30. April 2025, 14:30 Uhr: Wiedereröffnung der Polizeiwache Rheinbach durch NRW-Innenminister Herbert Reul

Bad Honnef (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag (24.04.2025) zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bachstraße in Bad Honnef ein. Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und hebelten ein Schlafzimmerfenster auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese nach geeignetem Diebesgut ...

