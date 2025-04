Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Polizeifahrzeugs

Am Freitagnachmittag (25.04.2025) kam es auf der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Streifenwagen. Das Polizeifahrzeug war zu diesem Zeitpunkt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten zu einem Einsatz in der Ostpreußenstraße unterwegs. Von dort war zurvor ein größerer Familienstreit gemeldet worden.

Zur Unfallzeit gegen 14:25 Uhr befuhr der mit zwei Beamten besetzte Streifenwagen die Hohe Straße in Richtung Neu-Tannenbusch. In Höhe der Elsa-Brändström-Schule fuhr dabei plötzlich ein 77-jähriger Fahrzeugführer aus der Straße Im Tannenbusch in die Hohe Straße ein. Nach bisherigem Sachstand missachtete der 77-Jährige dabei die Vorfahrt des Streifenwagens.

Bei dem Zusammenprall wurden die beiden Polizeibeamten leicht verletzt. Der 77-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Hohe Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das zuständige Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

