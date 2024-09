Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl a.K.: Frau von eigenem Pferd eingeklemmt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 19.09.2024, gegen 16:00 Uhr ritt eine 18-Jährige mit ihrem Pferd entlang eines landwirtschaftlichen Weges im Bereich Wyhl, als sich von hinten ein dunkler VW Touran mit hoher Geschwindigkeit näherte.

Durch das starke Abbremsen des Fahrzeuges schreckte das Pferd auf, machte einen Sprung zur Seite und stürzte hierbei. In diesem Zusammenhang wurde die Reiterin kurzzeitig unter ihrem Pferd eingeklemmt und zog sich Verletzungen am Bein sowie am Oberkörper zu.

Die verletzte Reiterin begab sich unmittelbar nach dem Sturz zu dem zunächst wartenden Fahrzeug und bat die Insassen mehrfach und erfolglos um Hilfe. Die Fahrerin entfernte sich schließlich vom Unfallgeschehen ohne sich um die verletzte 18-Jährige zu kümmern.

Der Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen oder dunkelblauen VW Touran gehandelt haben soll, wurde von einer Frau gefahren. Eine weitere Frau befand sich auf der Beifahrerseite. Eine männliche Person saß auf der Rückbank. Möglicherweise waren im Fahrzeug noch zwei oder drei Hunde.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den gesuchten Personen oder dem Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell