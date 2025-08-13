Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Kind bei sommerlicher Hitze allein im Auto gelassen - Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs (12.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagabend ist ein kleines Kind bei sommerlichen Temperaturen allein in einem Auto zurückgelassen worden.

Gegen 20:00 Uhr entdeckte ein Passant auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rudolf-Diesel-Straße einen etwa zweijährigen Jungen, der ohne Aufsicht in einem Auto saß. Wenig später stellten Beamte den Fiat Punto fahrend fest und kontrollierten ihn auf dem Parkplatz einer nahegelegenen Drogerie. Dabei zeigte sich, dass der Fahrer im Besitz eines ausländischen Führerscheins war, der deutliche Fälschungsmerkmale aufwies. Eine Überprüfung bestätigte die Auffälligkeiten. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, dass sich der Innenraum eines Autos an warmen Tagen innerhalb kürzester Zeit auf hohe Temperaturen aufheizen kann - selbst am Abend. Für Kleinkinder bedeutet dies eine potenziell lebensbedrohliche Gefahr, da ihr Körper Wärme deutlich langsamer abbaut als der eines Erwachsenen. Bereits nach wenigen Minuten kann es zu Kreislaufversagen oder einem Hitzschlag kommen. Lassen Sie daher Kinder und auch Tiere niemals unbeaufsichtigt in einem geparkten Auto zurück.

