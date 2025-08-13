PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach
Lkr. Rottweil) - Autofahrer erfasst Lebensgefährtin beim Zurücksetzen (12.08.2025)

Schiltach (ots)

Am Dienstagnachmittag ist auf der Schramberger Straße eine 87 Jahre alte Frau bei einem Unfall verletzt worden.

Gegen 17:30 Uhr hielt ein 90-jähriger Autofahrer mit einem Fiat 500 an einer Bushaltestelle auf der Schramberger Straße an. Während die Frau ausstieg und zu einer nahegelegenen Apotheke ging, setzte der Mann den Wagen zurück, um auf einen frei gewordenen Parkplatz zu fahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit der Frau, die sich hinter dem Auto befand.

Die 87-Jährige stürzte und zog sich Prellungen sowie eine Platzwunde zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte sie vor Ort und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

