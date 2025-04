Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit knapp drei Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Rastatt (ots)

Mit knapp drei Promille hat eine 41 Jahre alte Ford-Lenkerin am Dienstagnachmittag in der Straße "An der Ludwigsfeste" einen KIA gestreift und ist kurz vor 15:30 Uhr von der Unfallstelle geflüchtet. Hierbei verursachte die 41-Jährige einen Sachschaden von rund 14.000 Euro. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die mutmaßliche Unfallverursacherin wenig später im Bereich des Stadtfriedhofs angetroffen werden. Ob sie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss noch geprüft werden. Die Frau wurde zur Erhebung einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Ihr steht ein juristisches Nachspiel ins Haus.

/wo

