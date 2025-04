Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Möbelgeschäft und Lkw in Vollbrand

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00.50 Uhr zum Brand eines Möbelgeschäftes in der Murgtalstraße. Ebenfalls betroffen von dem Feuer war ein direkt am Gebäude geparkter Lkw. Dessen Fahrer übernachtete in dem Fahrzeug und wurde von einem Zeugen über den Brandausbruch informiert. Trotz des sofortigen Wegfahrens des Lkw konnte die Ausbreitung des Feuers nicht verhindert werden und Gebäude und Fahrzeug gerieten in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gaggenau und der Umgebung sind aktuell noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

