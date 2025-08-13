POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Ford zerkratzt (11.08.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein Unbekannter hat am Montag, zwischen 16 Uhr und 20 Uhr auf der Rottweiler Straße eine Sachbeschädigung begangen. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er die gesamte linke Seite des grauen Fords. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, unter der Nummer 07720 / 85000, entgegen.
