Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfall gebaut und weggefahren (13.08.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Couragierte Zeugen haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1 Uhr eine Unfallflucht vereitelt. Ein 46-jähriger VW-Fahrer stieß mit einem parkenden VW-Polo zusammen. Anschließend fuhr er weiter, statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorgang. Zu Hause traf die Polizei den Unfallflüchtigen an und stellte darüber hinaus fest, dass der Fahrer betrunken war. Einen Alkoholtest verweigerte er, weswegen man den gemeinsamen Gang ins Krankenhaus antrat. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

