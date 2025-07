Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag in der Straße "Im Pfaffenbach" sind die Beamten des Polizeipostens Ettenheim auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrer in der Zeit zwischen 12 Uhr und 16 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen Mitsubishi am linken Stoßfänger beschädigt haben. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Der Mitsubishi wurde am rechten Fahrbahnrand in Richtung Thomastraße abgestellt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07822 44695-0 zu melden.

