LPI-J: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Apolda (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr wird durch einen Zeugen ein lauter Knall wahrgenommen. Kurze Zeit später stehen insgesamt drei Kleidercontainer in der Erfurter Straße - Höhe der Nummer 57 B in Apolda, in Brand. Vermutlich wurde durch Unbekannte ein Böller gezündet und in einen Container geworfen. Durch die Polizei wurde der Brandort abgesperrt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Montag, 14.07.2025 wird ein Brandermittler den Tatort untersuchen. ...

