Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: E-Bike entwendet +++ Betrunken Roller gefahren +++Verbotenes Kraftfahrzeugrennen+++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte+++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"

Wiesbaden (ots)

1. E-Bike entwendet,

Wiesbaden, Gartenfeldstraße, Freitag, 04.07.2025, 10:00 Uhr bis 20:30 Uhr (mk) Am Freitag entwendeten bisher Unbekannte ein in der Gartenfeldstraße in Wiesbaden abgestelltes E-Bike. Die Geschädigte stellte ihr schwarzes E-Bike am Freitag gegen 10: 00 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs in der Gartenfeldstraße ordnungsgemäß ab und sicherte es mit einem Schloss. Als sie gegen 20:30 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass bislang Unbekannte das Fahrradschloss gewaltsam geöffnet und das E-Bike entwendet hatten. Personen, die Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2440 in Verbindung zu setzen.

2. Betrunken Roller gefahren,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Freitag, 04.07.2025, 18:50 Uhr (mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein erheblich alkoholisierter Rollerfahrer durch die Wiesbadener Polizei kontrolliert. Gegen 18:50 Uhr befuhr eine Streife des 3. Polizeireviers die Dotzheimer Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Hierbei kam den Beamtinnen und Beamten ein Roller entgegen, auf dem zwei Personen saßen. Der Fahrer trug keinen Helm. Aus diesem Grund entschloss sich die Streife zu wenden und den Roller zu kontrollieren. Der Roller überfuhr im weiteren Verlauf zunächst eine rote Ampel und anschließend auf den Gehweg. Hier hielt der Fahrer an und kippte mit seinem Sozius um, im Rahmen dessen sich der Fahrer leicht verletzte. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens.

3. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Sonntag, 06.07.2025, 01:10 Uhr (nm) Sonntagnacht kam es in der Wilhelmstraße zu einem Kraftfahrzeugrennen. Gegen 01:10 Uhr fuhr ein 22jährige Deutscher mit seinem schwarzen hochmotorisierten Mercedes Benz AMG GT 63 mit aufheulendem Motor und lauten Fehlzündungen die Wilhelmstraße entlang. Einer Zivilstreife fiel dieses "Poser-Verhalten" auf und konnte nun sehen, wie der Mercedes beschleunigte und mit ca. 100 km/h 4 bis 5 Fahrzeuge auf der Wilhelmstraße im Gegenverkehr überholte. Die Beamten konnten den Mercedes einholen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Verfahren wurde gegen den Herrn eingeleitet. Auf sein Fahrzeug und seinen Führerschein muss er nun erstmal verzichten. Zeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Nummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Wiesbaden, Bismarckring, Sonntag, 06.7.2025, 04:15 Uhr (eh) Ein junger Mann mischte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr in einer Wohnung am Bismarckring ohne Einladung unter die Gäste einer Geburtstagsparty. Als die Gastgeberin den ungebetenen Gast bemerkte und aufforderte, die Party zu verlassen, sah er dies nicht ein und die Polizei wurde verständigt. Vor Ort verweigerte der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten die Angabe seiner Personalien und wehrte sich aktiv gegen die Durchsuchung nach Ausweisdokumenten. Auch beim Transport zum Polizeigewahrsam versuchte der Beschuldigte, die Beamten zu treten. Gegen den Aggressor wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei den Widerstandshandlungen wurden weder der Beschuldigte, noch die eingesetzten Polizeibeamten verletzt.

5. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Samstag, 05.07.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 06.07.2025, 03:00 Uhr (nm) Von Samstag auf Sonntag führte die Polizeidirektion Wiesbaden wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, des Warmen Damms, des Schulbergs, der Reisinger Anlagen sowie im Umfeld des nahegelegenen Bahnhofs und dem Schelmengraben. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt 53 Personen kontrolliert. Es wurden dabei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie durch das Mitführen eines Springmessers, ein Verstoß gegen das Waffengesetzt festgestellt. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

