LPI-J: Alkoholfahrt endet in einem Garten

Jena (ots) - Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer am 11.Juli 2025. Der junge Mann war mit seiner Maschine auf der L 1077 aus Rtg. Wolfersdorf kommend in Rtg. Geisenhain unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad um kam zu Fall, er verletzte sich leicht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Am Krad entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. ...

