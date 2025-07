LPI-J: Vermisstenmeldung nach vermisstem älteren Herrn in Jena - Rücknahme der Vermisstenmeldung

Apolda (ots) - Am 12. Juli 2025 fand in der Apoldaer Innenstadt eine Kundgebung mit Aufzug unter dem Motto "Gemeinsam für ein Sicheres Apolda" statt, an welchem 275 Personen teilnahmen. Zeitgleich fand eine Gegenkundgebung des Netzwerkes "Buntes Weimarer Land" statt, an der sich in der Spitze 105 Personen beteiligten. Zur Sicherstellung der Sicherheit der Veranstaltung und der Versammlungen sowie zum Schutz der ...

mehr