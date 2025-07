Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Seit Freitag, den 11. Juli 2025, wird der 92-jährige - Herr Winkler aus Jena vermisst. Er ist ca. 170-175 cm groß und von normaler Statur. Herr Winkler hat einen sehr gebückten Gang und hat kurzes graues Haar. Bekleidet ist er mit einem roten T-Shirt, einer hellgrünen Hose, einem olivgrünen Jackett und beigefarbenen Schuhen. Eine Tasche oder ähnliches führt er nicht mit sich. Letztmalig wurde Herr Winkler am Freitag gegen 18:00 Uhr im Bereich des Holzmarktes bei einem dortigen Café gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Altersbedingt ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herrn Winkler geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0179953/2025.

