Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Kautionszahlung" an Betrüger ausgehändigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Wie am Donnerstag bekannt wurde, ergaunerten Betrüger bereits am Dienstag 54.000,- Euro von einer 81-Jährigen aus Hermsdorf. Aufgeflogen ist der Schwindel, als die Enkelin zu Besuch war und die 81-Jährige nach dem Wohlbefinden der eigenen Tochter fragte. Diese solle festgenommen worden sein, da sie bei einem vermeintlichen Verkehrsunfall eine Person getötet habe. Die übergebene Summe war die geforderte Kautionszahlung. So alt wie die Masche der Betrüger ist, das Vorgaukeln eines Verkehrsunfalls sowie der damit verbundenen Aussetzung der angedrohten Haft gegen eine Kautionszahlung, so erfolgreich ist diese leider auch. Seien Sie stets argwöhnisch bei derartigen Anrufen. Auch wenn die "Geschichte" glaubhaft erscheint, vergewissern Sie sich stets rück. Lassen Sie sich nicht auf dubiose Geldübergaben ein. Übergeben Sie erst recht kein Bargeld oder Wertgegenstände an für Sie fremde Personen. Legen Sie bei derartigen Anrufen auf und informieren Sie die echte Polizei. Sowohl diese als auch die Staatsanwaltschaft wird niemals per Telefon nach Wertgegenständen oder Bargeld fragen, geschweige diese durch einen Boten abholen lassen. Auch ist eine derartige Kautionszahlung im deutschen Rechtssystem nicht verankert. Geben Sie daher niemals unbedarft persönliche Informationen preis. Betrüger versuchen Sie hinters Licht zu führen und Ihnen Schaden zuzufügen, die Absichten sind mitnichten gut gemeint. Geben Sie daher stets acht.

