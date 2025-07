Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsrowdy gestellt - etwaige Betroffene gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel/Trotz/Eisenberg/B7: Wie ein Zeuge am Donnerstagabend mitteilte, soll ein Pkw zwischen Bürgel und Eisenberg verkehrsgefährdent und rücksichtslos auf der Bundesstraße gefahren sein. Dieser soll mehrfach trotz Gegenverkehr überholt haben. Nur durch Gefahrenbremsungen des Gegenverkehrs sei es zu keinen Unfällen gekommen. Sofort vor Ort eilende Polizisten stellten des Tatfahrzeug, ein schwarzer Pkw der VW Golf (älteres Modell), parkend an einem Discounter in Eisenberg fest. Die am Pkw angetroffen Personen stritten jeweils ab, gefahren zu sein. Die Ermittlungen der Beamten führten jedoch zu einem Mann im Alter von 26 Jahren. Hinzu kam, dass ein Test bei ihm auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwies. Der Mann wurde anschließend den polizeilichen Maßnahmen zugeführt. Weitere betroffene Verkehrsteilnehmer, die am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr auf der benannten Strecke unterwegs waren und Hinweise zum Ereignis geben können oder selbst dadurch betroffen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei im Saale-Holzland-Kreis zu melden (0361 5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen: 0178910/2025).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell