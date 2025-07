Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeieinsatz vom 12. Juli 2025 in Apolda

Apolda (ots)

Am 12. Juli 2025 fand in der Apoldaer Innenstadt eine Kundgebung mit Aufzug unter dem Motto "Gemeinsam für ein Sicheres Apolda" statt, an welchem 275 Personen teilnahmen. Zeitgleich fand eine Gegenkundgebung des Netzwerkes "Buntes Weimarer Land" statt, an der sich in der Spitze 105 Personen beteiligten. Zur Sicherstellung der Sicherheit der Veranstaltung und der Versammlungen sowie zum Schutz der Grundrechte aller Beteiligten, führte die Polizeiinspektion Apolda einen umfangreichen Polizeieinsatz durch. Dabei lag der Fokus auf dem Schutz sowie der Wahrung der Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Zusätzlich wurde versucht, die Einschränkungen für die Bevölkerung, insbesondere im Straßenverkehr, so gering wie möglich zu halten. Diese sind auch mit Beendigung des Polizeieinsatzes nicht mehr notwendig und aufgehoben.

Resümierend verliefen beide Kundgebungen ohne Störungen. Es wurde lediglich beim Zulauf zur Veranstaltung des rechten Klientels eine Straftat wegen des Verwendens verfassungswidriger Symbole beanzeigt.

Die Kundgebungen wurden gegen 17:00 Uhr beendet.

Die Polizeiinspektion Apolda wurde bei der Bewältigung der Einsatzlage durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen unterstützt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell