Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht ist kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots)

Im Unfallzeitraum 10.07.2025; 19:30 Uhr - 11.07.2025; 09:00 Uhr kam es in Apolda, Ernst-Thälmann-Ring Höhe der Nummer 142 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Pkw VW Passat wurde durch einen Unbekannten, an der linken Fahrzeugseite und am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die 39-jährige Fahrzeughalterin bemerkte den Schaden und zeigte den Unfall der hiesigen Polizei an. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell